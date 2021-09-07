Челябинск примет предварительный этап Кубка молодежной лиги по волейболу

В турнире выступят шесть женских команд

В челябинском спортивном комплексе «Метар-Спорт» с 11 по 17 сентября состоится предварительный этап Кубка молодежной лиги по волейболу среди женских команд. За право пробиться в финальную часть турнира будут бороться шесть коллективов, в том числе и «молодежка» челябинского клуба «Динамо-Метар», сообщают организаторы соревнований.

Челябинск неоднократно принимал у себя состязания сильнейших молодежных женских команд по волейболу. Во многом это связано с эффективной работой местной детско-юношеской спортивной школы: «Юность-Метар» по праву считается одной из лучших в стране, воспитала целую плеяду сильных волейболисток, много раз становилась победителем первенств страны.

На предварительном этапе Кубка молодежной лиги в Челябинске сыграют шесть команд: местное «Динамо-Метар», «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Енисей-2» (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Протон» (Саратов) и «Тюмень-Прибой» (Тюменская область).

Игры пройдут с 11 по 17 сентября в СК «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1). Вход свободный.