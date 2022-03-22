Челябинск примет Кубок России по гимнастике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

В соревнованиях выступит многократная чемпионка мира Арина Кутепова

Более 40 сильнейших спортсменов выступят в Челябинске на Кубке России по спортивной гимнастике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Южноуральская столица впервые будет проводить такие соревнования. Они пройдут с 27 по 31 марта на базе СШОР-4, сообщает региональная Федерация спортивной гимнастики.

Организаторы ожидают сильнейших атлетов из Омска, Новосибирска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Костромы, Орла и Барнаула. В составе сборной Челябинской области выступят 8 спортсменов, в том числе четыре гимнаста, выступающие за сборную России, — Арина Кутепова, Дмитрий Солонгин, Валерий Ягофаров, Данил Абдулин.

«Эти соревнования очень значимые для Челябинской области в плане развития физической культуры и спорта не только среди детей с ограниченными возможностями здоровья, но и среди детей с интеллектуальными нарушениями. Спортивная гимнастика пока не входит в паралимпийскую программу, но это дело времени, так как число спортсменов и число субъектов Российской Федерации, развивающих спортивную гимнастику, растет с каждым годом», — говорит директор регионального Центра по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов.

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями в Челябинской области развивается относительно недавно. В 2019 году аккредитовано региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Челябинской области. За 4 года существования развивается 7 дисциплин: спортивная гимнастика, плавание, бадминтон, дзюдо, легкая атлетика, горнолыжный спорт и пауэрлифтинг. В списках кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области входит 70 спортсменов и 23 тренера. В списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации состоят 15 спортсменов и 3 тренера.

В рамках турнира пройдет также международная конференция, где обсудят современные тенденции и проблемы развития спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. В числе участников не только специалисты из разных регионов нашей страны, но также эксперты из Австралии, Аргентины и Белоруссии.