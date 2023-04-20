Челябинск примет «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России

Турнир пройдет во Дворце спорта «Юность» 29-30 апреля

«Большая баскетбольная победа для всего челябинского баскетбола. 29-30 апреля во Дворце спорта „Юность“ БК „Челбаскет“ сразиться в „Финале четырех“ Высшей лиги чемпионата России. Приглашаем всех болельщиков поддержать команду, для вас готовится много сюрпризов»,

— рассказал Николай Сандаков.