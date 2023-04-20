Сегодня, 20 апреля, стало известно место проведение «Финал четырех» баскетбольной Высшей лиги чемпионата России. Финальные матчи плей-офф пройдут в челябинском Дворцом спорта «Юность» с 29 по 30 апреля. Об этом сообщил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
«Большая баскетбольная победа для всего челябинского баскетбола. 29-30 апреля во Дворце спорта „Юность“ БК „Челбаскет“ сразиться в „Финале четырех“ Высшей лиги чемпионата России. Приглашаем всех болельщиков поддержать команду, для вас готовится много сюрпризов», — рассказал Николай Сандаков.
А другой южноуральский клуб «Металлург» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте и готовился бороться за медали в плей-офф. В четвертьфинале магнитогорцы встречались с «Южным слоном». Победитель определялся по сумме набранных очков по итогам двух матчей.
Первая игра проходила в Ставрополе, где «сталевары» уверенно забрали победу с разницей в 15 очков — 86:71. А вот во второй встрече «слоны» сделали сенсацию, обыграв «сталеваров» со счетом 61:81, и общий счет по сумме двух матчей стал 147:152 в пользу «Южных слонов».
В «Финале четырех» челябинский «Челбаскет» сыграет с тобольским «Нефтехимиком», а ростовский БАРС-РГЭУ встретится с «Южным слоном» из Ставрополя. Игры пройдут 29-30 апреля во Дворце спорта «Юность».
Расписание турнира:
29 апреля. Полуфиналы
16:30 Челбаскет (Челябинск) — Нефтехимик (Тобольск)
19:30 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — Южный слон (Ставрополь)
30 апреля. Финальный день.
16:30 Матч за 3 место
19:30 Матч за 1 место
Билеты можно приобрести на сайте. Они действует на оба матча. Часть средств с покупки билетов будет направлена расширение возможностей челябинской Спортивной школы № 8, а также поддержку баскетбольных ветеранских команд.
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