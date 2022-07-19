Челябинск примет финал чемпионата МЧС России по волейболу

За победу в турнире будут бороться восемь мужских команд

Завтра, 20 июля, в челябинском ДС «Метар-Спорт» пройдет чемпионат МЧС России по волейболу среди мужских команд. В турнире примут участие восемь сильнейших команд федеральных округов РФ. В сборную УрФО вошли представители Челябинской и Свердловской областей, а также спортсмены из ХМАО-Югра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Хозяева соревнований являются одними из фаворитов предстоящих соревнований. Накануне в Новом Уренгое прошел чемпионат среди ГУ МЧС России по субъектам УрФО. В решающем поединке встретились команды Челябинской и Свердловской областей. В упорной борьбе южноуральцы взяли верх, но главное — сумели получить нужную соревновательную практику и наиграть связи перед финалом чемпионата МЧС России.

В состав сборной УрФО вошли представители трех субъектов — волейболисты из Челябинской и Свердловской областей, а также ХМАО-Югры. Соревнования в ДС «Метар-Спорт» стартуют 20 июля в 10:00. На первом этапе состоятся поединки кругового турнира, а 21 июля пройдут решающие поединки за медали соревнований. Финальный поединок состоится в 14:30.

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