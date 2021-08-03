Челябинск примет этап Кубка России по автокроссу

Соревнования пройдут 7 августа на трассе экстрим‑парка «Кемма»

В соревнованиях по автокроссу, которые пройдут 7 августа на территории экстрим-парка «Кемма», примут участие более 50 спортсменов. Сильнейшие гонщики Урала и Сибири определят лучших на отборочном этапе Кубка России, сообщают организаторы мероприятия.

Автокросс является одной из самых зрелищных дисциплин автоспорта. В нем во время заездов спортсменов происходит напряженная контактная борьба в различных классах авто. Организаторы соревнований приготовили насыщенную программу для зрителей со множеством конкурсов, розыгрышами призров и подарков от партнеров мероприятия.

Состязания начнутся 7 августа в 12:00 на трассе экстрим-парка «Кемма» (ул. Мраморная). Ожидается участие гонщиков из Омска, Тюмени, Иркутска, Перми, Екатеринбурга, Кургана и Челябинска. Организатором мероприятия является Федерация автомобильного спорта Челябинской области при поддержке регионального Минспорта. Вход свободный.