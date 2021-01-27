Челябинск примет чемпионат России по женскому боксу

Решение принято на встрече Алексея Текслера с генеральным секретарем Федерации бокса Умаром Кремлевым

Осенью 2021 года Челябинск станет столицей главных женских боксерских соревнований страны. На Южном Урале пройдет чемпионат России. Решение было принято в среду, 27 января, на встрече губернатора региона Алексея Текслера с генеральным секретарем Федерации бокса страны Умаром Кремлевым.



Помимо обсуждения сроков проведения чемпионата на встрече затронули тему перспектив развития этого вида спорта в Челябинской области. Алексей Текслер подчеркнул: на Южном Урале развиты традиции бокса, а для региона это один из самых приоритетных видов спорта.

«Воспитанники школ бокса всегда достойно представляют наш регион в России и за рубежом. Чемпион Европы Эдуард Абзалимов и четырехкратная чемпионка России Александра Кулешова стали примером для челябинской молодежи. Поэтому важно проводить в регионе крупные соревнования по боксу, чтобы придать его развитию новый стимул. Уверен, что Федерации бокса Челябинской области проведет чемпионат России — 2021 по боксу среди женщин на самом высоком уровне»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме того, по предложению боксерской общественности губернатор возглавил наблюдательный совет областной федерации. Напомним, Челябинск не в первый раз принимает женский чемпионат России. Прошлые соревнования состоялись на Южном Урале в 2010 году.