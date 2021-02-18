В Челябинске состоится чемпионат и первенство области по тайскому боксу

Турнир состоится в ближайшие выходные

В Челябинске пройдет чемпионат и первенство области по тайскому боксу. Соревнования состоятся в эти выходные, 21 и 22 февраля. Они станут отборочными для участия в чемпионате и первенстве Урало-Приволжской зоны России.



Всего, как рассказали организаторы, на турнир приедет около 200 участников, причем не только из Челябинской области, но и из соседних регионов. Старты станут одними из первых в период пандемии и важны для спортсменов с точки зрения проверки физической формы.

«Особую актуальность первенство и чемпионат области имеют по причине того, что они станут отборочными для формирования сборной команды Челябинской области по тайскому боксу для участия в первенстве и чемпионате Урало-Приволжской Зоны России. Эти старты пройдут с 18 по 21 марта в Челябинске. Их будет принимать региональная Федерация по тайскому боксу»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы соревнований.

Турнир пройдет в субботу, 21 февраля, и воскресенье, 22 февраля, в манеже УралГУФК на Энгельса, 22. В связи с пандемией на соревнования ограничат вход зрителей.