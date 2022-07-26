Челябинск примет чемпионат и Кубок России по автокроссу

Соревнования пройдут 6 и 7 августа на трассе экстрим‑парка «КЕММА»

Южноуральская столица на два дня станет столицей автоспорта. На территории экстрим-парка «Кемма» 6 и 7 августа пройдет чемпионат и Кубок России по автокроссу. Впервые сильнейшие гонщики страны в этой дисциплине автомобильного спорта выступят на Южном Урале, сообщают организаторы мероприятия.

Пилотов со всей России ждет напряженная борьба на обновленной, доработанной по всем требованиям трассе. Праздник автоспорта ждет и зрителей, для которых организаторы готовят большую культурно-развлекательную программу со множеством конкурсов с призами и сюрпризами от организаторов и партнеров соревнований.

В рамках мероприятия здесь же состоится и II этап чемпионата и первенства УрФО, а также II этап чемпионата Челябинской области по автокроссу. Одновременно на старт выйдут как опытные пилоты, так и совсем юные спортсмены.

Организаторами соревнований выступят Министерство спорта РФ и Российская автомобильная федерация при поддержке регионального правительства, администраций города Челябинска и Красноармейского муниципального района.

Возрастное ограничение: 12+.