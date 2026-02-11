Челябинск помог фигуристу Петру Гуменнику побороть волнение на Олимпиаде в Милане

Спортсмен последовал совету тренера и представил, что выступает на Кубке Первого канала в арене «Трактор»

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что справиться с мандражом на Играх-2026 ему помог мысленный образ Челябинска. В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсмен рассказал, что последовал совету своего наставника Тамары Москвиной и представлял как будто выступает на Кубке Первого канала в арене «Трактор».

«Когда я вышел, мне так захлопали, такой шум поднялся, ни с чем не сравнимый, — олимпийская поддержка. Это было неожиданно и придало мне сил, уверенности. Я вспомнил совет моего тренера Тамары Николаевны Москвиной перед отъездом, которая сказала: представь, что это просто Челябинск и Кубок Первого канала. И вот я представлял и был более спокоен, потому что очень боялся, что из-за большого давления начну делать прыжок по-другому, чуть реакция изменится. Но все обошлось», — цитирует Петра Гуменник журналист Дмитрий Кузнецов из «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Петр Гуменник открывал короткую программу в одиночном катании у мужчин. Он показал достойный результат, который судьи оценили в 86,72 балла. Это промежуточный 12-й результат. Впереди фигуристов на Олимпийских играх-2026 ждет произвольная программа. Она состоится в пятницу, 13 февраля.

Кубок Первого канала прошел на челябинской арене «Трактор» в марте 2025 года. В состязаниях тогда выиграла команда Анны Щербаковой. Кубок победителям вручил губернатор Алексей Текслер.