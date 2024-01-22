Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-5 по количеству хоккеистов в КХЛ

В хоккейном клубе «Трактор» выступает больше всего местных игроков

Наличие местных хоккеистов очень важно для российских команд и болельщиков. В Sports. ru провели исследование о том, в каких городах родилось больше всего хоккеистов. В топ-5 вошли Челябинск и Магнитогорск, а больше всего местных игроков выступает в хоккейном клубе «Трактор» — 15 хоккеистов.Руководители клубов КХЛ часто ставят задачу — развивать молодежь. В последнее время этот вопрос решают через создание академий. Такая академии есть в Челябинске и к строительству готовится в Магнитогорске.В Континентальной хоккейной лиги больше всего москвичей. Рядом два региона, остальные сильно отстают. Хоккейная география России не обширна. В стране всего 24 города, откуда вышли более 5 игроков КХЛ. В топ-13 — только те города, где есть команда КХЛ.Почти треть от всех российских хоккеистов приходится на Москву, Челябинск и Ярославль. Как минимум один игрок из Москвы есть во всех командах КХЛ. Воспитанники южноуральского хоккея играют в половине клубов. В челябинской команде МХЛ «Белые Медведи» — 26 местных, почти вдвое больше, чем приезжих.Другой индикатор — число игроков, на которых заведен профайл на сайте Elite Prospects — это регулярно обновляемая и самая большая в мире база данных о хоккее. В российском секторе большую роль играет Челябинск. На количество игроков в первую очередь влияет численность населения, но позиции этого уральского города в два раза крепче, чем у более крупных — Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.Больше всего местных игроков в «Тракторе». В челябинском клубе более 15 игроков, которые провели хотя бы одну игру в этом сезоне. В «Металлурге» тоже много местных игроков и они все играют важную роль: Егор Яковлев — капитан и ведущий защитник, Егор Коробкин — один из лучших «чекеров» лиги, а Роман Канцеров — восходящая звезда российской атаки, 44-й номер драфта НХЛ-2023.Челябинск занял второе место по количеству игроков в Национальной хоккейной лиге, уступив лишь Москве. В самой сильной лиге мира за всю историю сыграло 27 южноуральских хоккеистов. Челябинск и Магнитогорск входят в список самых хоккейных городов страны с точки зрения воспитания игроков.