В Челябинске завершаются приготовления к Чемпионату России по фигурному катанию

Билеты на соревнования практически раскуплены.
Челябинск готов к Чемпионату России по фигурному катанию, билеты практически распроданы. Об этом сегодня губернатору Челябинской области Борису Дубровскому сообщили его заместитель Вадим Евдокимов и глава Челябинска Евгений Тефтелев. А во время самих соревнований в городе появится памятная доска, посвященная знаменитому спортсмену и тернеру Павлу Ромаровскому.
Сегодня в Челябинске состоялось аппаратное совещание у главы региона Бориса Дубровского. На нем заместитель губернатора Вадим Евдокимов и челябинский мэр Евгений Тефтелев отчитались о готовности города принять Чемпионат России по фигурному катанию. Глава южноуральской столицы заверил, что горслужбы завершают работы по благоустройству и обеспечению безопасности спортивных объектов, мест проживания участников и маршрутов перевозки.
— Заместитель губернатора Вадим Евдокимов доложил главе региона, что в Челябинск уже прибывают представители национальной федерации фигурного катания, все готово к встрече спортсменов, тренеров и судей. Билеты на соревнования пользуются ажиотажным спросом и практически все раскуплены, — передает официальный сайт губернатора Челябинской области.
Отметим, что в рамках Чемпионата в Челябинске появится памятная доска, посвященная заслуженному работнику физической культуры и спорта СССР, спортсмену, тренеру, судье всесоюзной категории по фигурному катанию Павлу Ромаровскому. Он считается прародителем фигурного катания на Южном Урале.
— В 1964 году по инициативе Ромаровского был построен первый каток с искусственным льдом «Снежинка», а в 1965 году началось строительство первой полноценной площадки с искусственным льдом — Дворца спорта «Юность». За его основу взяли проект строящегося дворца спорта в Минске, но чертежи кардинально переработали под челябинские условия. Всего за 10 месяцев на болотистой местности «вырос» новый дворец, который открыли за 4 дня до 50-летия Октябрьской революции. Ромаровский не только курировал стройку, но впоследствии стал директором новой арены и возглавлял её до 1996 года. Под руководством Ромаровского дворец спорта превратился в большую спортивную арену для фигурного катания, хоккея и других спортивных мероприятий. Он принимал активное участие в судейской работе по фигурному катанию,— передает сайт правительства Челябинской области.
Участие в церемонии открытия примут президент российской федерации фигурного катания Александр Горшков и прославленный тренер Татьяна Тарасова.
Напомним, Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора». С расписанием выступлений можно ознакомиться в афише.