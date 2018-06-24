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/ Челябинских болельщиков сделали звездами интернета

Челябинских болельщиков сделали звездами интернета

Поводом для шуток стал фрагмент видеотрансляции матча ЧМ-2018.
сегодня в 15:06
  |  Спорт

Футбольных болельщиков с российским флагом с надписью «Челябинск» заметили во время матча Чемпионата мира по футболу между командами Германии и Швеции. В окружении триколора были только немецкие флаги, что удивило и насмешило пользователей социальных сетей. Кадр быстро распространился в интернете и собрал тысячи комментариев.

Теперь понятно, почему Германия не сломалась, — отметил в своем аккаунте в Инстаграме журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Другие пользователи назвали Челябинск «засланным казачком» и даже «Штирлицем, который еще никогда не был так близок к провалу».

Добавим, поддержка челябинцев действительно помогла сборной Германии. Матч завершился в их пользу со счетом 2:1.

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