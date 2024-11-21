Челябинку Татьяну Новикову признали лучшим тренером России

Она стала лауреатом Национальной спортивной премии в Москве

Челябинский тренер по плаванию Татьяна Новикова стала лауреатом Национальной спортивной премии по итогам 2024 года. Церемония прошла в Москве, а награду ей вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Среди победителей оказалась и челябинская спортшкола № 2 имени Леонида Мосеева. Ее признали лучшей по итогам 2024 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло в Москве, в городской усадьбе А. К. Разумовского. На церемонию награждения прибыли ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, а также руководители общероссийских спортивных федераций.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил значительный вклад спортсменов, тренеров и организаторов в укрепление спортивного суверенитета страны.

«Национальная премия ежегодно отмечает тех, кто внес наибольший вклад в достижение показателей, которые нам поставил глава государства: 70% граждан должны регулярно заниматься физической культурой. Герои спорта являются ролевыми моделями, помогают ребятам делать правильный выбор в сторону здорового образа жизни», — подчеркнул вице-премьер.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в планах — обновлять и развивать премию, расширять количество номинаций. Так, есть идея добавить награду для спортсменов — ветеранов СВО.

По итогам работы конкурсных комиссий были названы победители в 18 категориях в 11 номинациях. Каждый лауреат получил премию в 1 миллион рублей. Среди победителей оказалась и челябинский тренер по плаванию Татьяна Новикова. Эксперты оценили ее роль и вклад в развитие спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), самая известная ее воспитанница — пятикратная паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина.

«Я очень счастлива получить такую престижную награду. Она — это признание многолетней и сложной работы в паралимпийском спорте. В этот непростой год я была не одна, это наша общая награда. Спасибо всем, кто помогал и продолжает это делать сейчас», — рассказала Татьяна Новикова корреспонденту ИА «Первое областное».

Тренер также поблагодарила людей, которые оказывают ей поддержку. Среди них директор областной спортшколы Иван Лильбок, директор бассейна «Строитель» Сергей Филиппов, тренеры Алексей Данильчук и Леонид Сурнин, а также руководство Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области.

Была удостоена награды и челябинская спортшкола № 2 по легкой атлетике имени Л. Мосеева. Она победила в номинации «Надежда России» в категории «Лучшая спортивная школа». Добавим, что по итогам 2024 года лучшим спортсменом года в России был признан легкоатлет Валерий Пронкин, а лучшей спортсменкой — гимнастка Лала Крамаренко.

Национальная спортивная премия учреждена постановлением правительства РФ в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.