Челябинки из команды «Позитив» завоевали Кубок Урала по баскетболу 3×3

В Магнитогорске они обыграли хозяек турнира и соперниц из Перми

Сегодня, 12 мая, в магнитогорском Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в рамках чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел женский Кубок Урала. В турнире принимали участие три команды, а победителем соревнований стали челябинские баскетболистки команды «Позитив», сообщает региональная федерация баскетбола.За победу в соревнованиях сражались команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Позитив» (Челябинск) и «Парма-КОР» (Пермь). Для женской магнитогорской команды Кубок Урала станет дебютным турниром.Челябинские баскетболистки уверенно завоевали золотые медали Кубка Урала. Девушки досрочно выиграли первую игру, одержав верх над «Металлургом», — 21:11. Во втором матче челябинки оказались сильнее «Пармы» — 20:17. Баскетболистки из Магнитогорска тоже сумели обыграть «Парму» — 21:15 и заняли второе место.Добавим, что ранее в Екатеринбурге завершился турнир по баскетболу 3×3 Play tournament — 2023. За победу в соревнованиях боролись команды из девяти городов страны. Челябинскую область представляли четыре команды, среди которых бронзовые медали завоевал баскетбольный клуб «Позитив».