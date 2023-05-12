Сегодня, 12 мая, в магнитогорском Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в рамках чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел женский Кубок Урала. В турнире принимали участие три команды, а победителем соревнований стали челябинские баскетболистки команды «Позитив», сообщает региональная федерация баскетбола.
За победу в соревнованиях сражались команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Позитив» (Челябинск) и «Парма-КОР» (Пермь). Для женской магнитогорской команды Кубок Урала станет дебютным турниром.
Челябинские баскетболистки уверенно завоевали золотые медали Кубка Урала. Девушки досрочно выиграли первую игру, одержав верх над «Металлургом», — 21:11. Во втором матче челябинки оказались сильнее «Пармы» — 20:17. Баскетболистки из Магнитогорска тоже сумели обыграть «Парму» — 21:15 и заняли второе место.
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