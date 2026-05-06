Челябинке Ирине Автиной присвоили звание мастера-международника по боксу

Воспитанница СШОР «Алмаз» является одной из самых титулованных спортсменок Южного Урала

Челябинская спортсменка Ирина Автина получила высокое спортивное звание — мастер спорта международного класса по боксу. Соответствующий приказ был подписан в министерстве спорта РФ. Воспитанница СШОР «Алмаз» ранее выполнила необходимые требования для получения этого разряда, а еще является одной из самых титулованных боксерш Челябинской области, сообщает региональная федерация бокса.

Ирина Автина входит в число опытнейших и наиболее успешных девушек в южноуральском боксе. За годы карьеры она шесть раз поднималась на пьедестал почета чемпионатов России.

Решающим шагом к международному мастерству стали победы 2025 года. Спортсменка выиграла международные турниры в Хабаровске и Сербии. Именно на соревнованиях в Хабаровске Ирина выполнила норматив, необходимый для присвоения звания МСМК.

Присвоению предшествовал длительный период ожидания, но в итоге заветное звание официально закреплено приказом Минспорта России. В спортивной школе «Алмаз» поздравили спортсменку и ее наставника Виталия Хоминца, пожелав им новых побед и дальнейших успехов на ринге.