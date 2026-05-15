Челябинка взяла серебро на международном турнире по пятиборью в Минске

Спортсменка из СШОР «Рифей» вошла в состав сборной России на этапе «Кубка Дружбы»

Воспитанница челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Рифей» Александра Нестерова стала серебряным призером международного турнира по современному пятиборью «Кубок Дружбы» в Минске. Девушки выступали в возрастной категории от 17 до 19 лет, сообщили в пресс-службе школы.

Александра вошла в состав сборной России. Вместе с Яной Коноваловой и Екатериной Тюлиной она набрала 4213 очков. Это позволило команде занять 2‑е место на втором этапе «Кубка Дружбы» сезона 2026 года.





Эти соревнования имеют особое значение: по их результатам будет формироваться состав сборной России для участия в первенстве Европы и первенстве мира.