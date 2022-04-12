В Йошкар-Оле во Дворце водных видов спорта прошел чемпионат и первенство России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре золотые медали в различных дисциплинах, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших спортсменов из 30 регионов России. Челябинскую область на чемпионате России представляла Валерия Шабалина — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, чемпионка XVI Паралимпийских летних игр в Японии (Токио).
Валерия пополнила копилку Челябинской области золотыми медалями в четырех разных дисциплинах. Тренирует челябинку заслуженный тренер России и спортивной сборной команды России Татьяна Новикова.
Напомним, челябинская спортсменка Валерия Шабалина стала одной из героинь прошедших летних Паралимпийских игр — 2020. На соревнованиях в Токио по плаванию наша землячка выиграла три золотые и одну серебряную медали. Также Валерия стала лауреатом национальной спортивной премии.
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