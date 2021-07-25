Челябинка Татьяна Минина — в полуфинале Олимпийских игр!

В четвертьфинальном поединке тхэквондистка победила соперницу из Нигера

На олимпийском турнире по тхэквондо в весовой категории до 57 кг среди женщин свою вторую победу одержала Татьяна Минина из Челябинска. В четвертьфинальном поединке она взяла верх над соперницей из Нигера Текият Бен Юссуф — 15:10.

В первом раунде соревнований африканская спортсменка неожиданно выбила из розыгрыша сильную японку Маю Хамаду. И продолжила преподносить сюрпризы в поединке с россиянкой. В первых двух раундах Бен Юссуф вела в счете — 3:2 после первого раунда, 5:2 — после второго.

В решающем третьем раунде Татьяна Минина сумела подобрать ключи к надежной обороне соперницы. Несколько точных попаданий перевернули ход поединка. За 30 секунд до конца поединка челябинке удалось сделать результативное действие и выйти вперед — 11:9. К счастью, ей удалось довести дело до победы и выйти в полуфинал соревнований.

Напомним, в первом поединке Татьяна Минина выиграла у греческой спортсменки Фани Цели (15:7). В полуфинале россиянка встретится с победителем пары Чжу Лиюнь из Китая — Ализадех Зенорин, представляющую команду беженцев.