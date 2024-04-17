Челябинка Софья Стрелец завоевала золото на чемпионате России по апноэ

Она также стала двукратным серебряным призером соревнований

На чемпионате России по подводному плаванию в Санкт-Петербурге три медали завоевала челябинка Софья Стрелец. Она показала лучший результат в дисциплине «апноэ 16 раз по 50 метров», а также стала серебряным призером еще в двух видах программы. Состязания собрали 118 спортсменов из 18 регионов страны, сообщает результаты соревнований Федерация подводного спорта России.

Челябинскую область на чемпионате России в Санкт-Петербурге по апноэ (подводное плавание) представляли четыре спортсмена. Однако подняться на пьедестал почета, причем трижды, смогла только Софья Стрелец.

Южноуральская спортсменка стала лучшей в дисциплине «16 раз по 50 м» (то есть нужно преодолеть за минимально возможное время под водой дистанцию с задержкой дыхания, при этом восстанавливать дыхание можно лишь у бортика бассейна. — Прим. авт.).

«Она также завоевала серебряные медали в упражнении „8×50 м“ и в скоростном апноэ 100 метров. К сожалению, еще один лидер нашей команды, Дмитрий Сметанкин, в этот раз в число призеров не попал», — сообщил старший тренер сборной Челябинской области по подводному плаванию Евгений Богданов.

Отметим, что Софья Стрелец и Дмитрий Сметанкин включены в состав национальной сборной России, которая выступит в Белграде (Сербия) на чемпионате мира. Эти статусные соревнования пройдут с 30 июня по 6 июля.