Челябинка Сабина Гилязова оказалась за чертой призеров турнира «Большой шлем» по дзюдо

Спортсменка уступила в поединке за бронзу сопернице из Казахстана

На международном турнире «Большой шлем» по дзюдо в Улан-Баторе челябинка Сабина Гилязова оказалась за чертой призеров турнира. Дзюдоистка проиграла схватку за бронзу Абибе Абужакыновой из Казахстана в весовой категории до 48 кг, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо.



Поединок завершился со счетом 10:0 в пользу Абужакыновой. Вторую бронзовую награду завоевала Ли Хе Ген из Южной Кореи. Ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы Ивана Першина стала пятой в весовой категории до 48 кг. Сабина Гилязова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы, призером турниров «Большой шлем» и «Гран-при», была запасной в олимпийской сборной России — 2020.



Российские дзюдоисты на международном турнире выступают в нейтральном статусе. В престижных соревнованиях представлены около 250 спортсменов из 30 стран. В марте Международная федерация дзюдо разрешила допускать россиян и белорусов к турнирам под ее эгидой в качестве нейтральных спортсменов, однако из-за соображений безопасности они не воспользовались этим правом. Однако на предстоящий турнир в Монголию Федерация дзюдо России приняла решение заявить своих спортсменов.



Отметим, что турниры «Большого шлема» являются одними из самых представительных и престижных в календаре соревнований по дзюдо. Победители получат 1000 очков в зачет олимпийской квалификации к Олимпийским играм — 2024 в Париже, серебряные призеры — 700 баллов, бронзовые — 500.

