Челябинка рассказала, как убегала от китайца на ультрамарафоне в Таиланде

Антонина Юшина поделилась смешной историей экстремального забега Burinam Marathon

«Не думала, что буду когда-либо намеренно убегать от назойливого мужика», — выругалась про себя Антонина Юшина и попыталась ускориться. Необычная ситуация сложилась у челябинской легкоатлетки на ультрамарафоне в Таиланде. Китайский спортсмен почти всю дистанцию (а это 100 миль!) бежал позади спортсменки, экономил силы и не собирался ее обгонять. Эмоциональным и подробным отчетом о Burinam Marathon спортсменка поделилась в соцсетях.

Это был второй в карьере стомильный (около 161 км) ультрамарафон для челябинской спортсменки. Burinam Marathon ей запомнился не только сложной дистанцией, живописными видами азиатской природы, но и необычным спутником на трассе, который ее сопровождал почти всю дистанцию. Для Антонины Юшиной ультрамарафон в Таиланде стал испытанием после тяжелого забега в Кейптауне, где она подхватила ротавирус.

«Кейптаун сильно меня побил. Очень сильно. Этот чертов ротавирус вывернул меня наизнанку. Память еще слишком свежа. Перед стартом марафона в Таиланде думала о том, чтобы поскорее гонка началась и поскорее бы она закончилась тоже», — пишет спортсменка в своем телеграм-канале.

А затем и случилось это нежданное знакомство с бегуном из Китая. Он пристроился за спиной челябинской спортсменки и долгое время бежал в ее темпе. Та ускоряется, он тоже, девушка сбавляет ход — он тоже замедляется.

«Ох уж этот китаец! Он нашел меня. Или я его. Просто до фига километров он бежал постоянно позади, за спиной, и никогда не выходил вперед. Я делаю остановку, стою и говорю ему: „Гоу, гоу!“ Рукой показываю вперед. А он: „Ноу! Сенкью!“ В общем и целом, поступал как засранец. Может быть, он хотел познакомиться, но его английский был хуже, чем мой, а китайский язык я пока не знаю. Так и бежали, толком не общаясь, но вывел он меня из себя знатно», — рассказывает спортсменка и сопровождает свои мысли смайликами.

Стоит добавить, что в легкой атлетике таких бегунов, как этот китаец, называют «паразитами» — они экономят силы за спиной впереди бегущих спортсменов. Потоки воздуха на них действуют в меньшей степени. Что было дальше? Не будем пересказывать слова Антонины, а лучше сохраним ее стиль, дальше ее рассказ от первого лица.

«Я терпела где-то до 80 километров. Останавливаюсь, он тоже, встал и ждет, когда я продолжу бежать. Стою я, стоит он. Никто не дергается. Я говорю: „Че, серьезно?“ Он что-то на китайском отвечает. Сказать, что я офигела, — ничего не сказать... И тут думаю: надо шорты начать снимать, типа я в туалет хочу. Как только начала совершать эти движения, он, видимо, понял и побежал очень спокойно вперед. Стою, наблюдаю, как отдаляется за деревьями. Через какое-то время продолжаю движение вперед. Вижу его впереди, он стоит, ждет меня. Твою мать, ну ты издеваешься! Догоняю, он любезно пропускает вперед и продолжает движение за мной. У меня вырывается истеричный смех. Очередной подъем, и он плотно сидит за мной. Злость берет меня настолько сильно, что я решила сбегать один спуск побыстрее. Начинаю активно работать вниз и практически сразу убегаю от него. Очередной ПП, я оглядываюсь назад, проверяю своего товарища. Пока не видно, и это радует. Не думала, что буду убегать намеренно когда-то от мужика. И смешно, и грустно одновременно».

Антонина Юшина после 100 километров стала добавлять в скорости, нашла в себе силы и ресурсы для мощного финишного рывка. На заключительном асфальтовом отрезке она, к собственному удивлению, начала наращивать темп до 4:30 на километр. Снова не обошлось без забавных происшествий. Под конец дистанции видеооператор, снимая ее бег, споткнулся о камень и едва не упал.

«Вся жизнь оператора пролетела у меня перед глазами. Вот он родился, вот он пошел в школу, затем окончил ее и начал все подряд снимать на камеру», — шутит бегунья.





Любительница марафонов живет и тренируется в Увельском районе. Она ежегодно выступает на самых топовых и известных забегах на сверхдальние расстояния. 100‑мильный марафон в Таиланде стал для Антонины Юшиной вторым в карьере. Впереди у нее 170‑километровый марафон в ОАЭ с набором высоты 11 000 метров.