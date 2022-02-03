Челябинка Ольга Фаткулина станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия ОИ-2022 в Пекине

Компанию ей составит хоккеист Вадим Шипачев

Олимпийский комитет России определился с именами спортсменов, которые станут знаменосцами на торжественной церемонии открытия XXIV Олимпийских игр-2022 в Пекине. Ими стали хоккеист Вадим Шипачев и челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает Олимпийский комитет России.

Для челябинской конькобежки предстоящие Игры станут вторыми в карьере. Ранее Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи. Могла бы она выступить и четыре года назад в Пхенчхане (Южная Корея), однако несправедливо была дисквалифицирована за употребление допинга. Позже Международный олимпийский комитет все подозрения с российской спортсменки снял, однако заявить челябинку на ОИ-2018 уже не было времени.

В нынешнем сезоне Ольга Фаткулина успешно выступает на этапах Кубка мира, выиграла один из них в Калгари, установив рекорд России. Многие специалисты рассматривают ее как претендента на медали в Пекине. В Китае спортсменка выступит на двух дистанциях — 500 и 1000 метров.

Российский хоккеист Вадим Шипачев является действующим олимпийским чемпионом, здорово проводит нынешний сезон в московском «Динамо», являясь самым результативным игроком КХЛ.

Напомним, что церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится завтра. Начало — в 17:00 по челябинскому времени.