Челябинка Ольга Фаткулина — среди призеров Кубка мира по конькобежному спорту

Южноуральская спортсменка завоевала бронзу в американском Солт‑Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился этап Кубка мира по конькобежному спорту, ставший успешным для российских спортсменов. В составе нашей команды отличилась и челябинка Ольга Фаткулина. В ее активе — бронзовая медаль на дистанции 500 метров, сообщает Союз конькобежцев России.

Ольга Фаткулина показала третий результат на своей коронной «пятисотке» во второй день соревнований. Ее время — 36,937. Победу в этом виде программы одержала Анжелика Войчик из Польши (36,775), серебро — еще у одной россиянки Ангелины Голиковой (36,786). Успешно выступила и наша соотечественница Дарья Качанова, показавшая пятый результат.

Закрепить успех во втором забеге на дистанции 500 метров у Ольги Фаткулиной не получилось. Со временем 37,034 челябинка показала 5-й результат. Вновь серебряным призером в этом виде программы стала Ангелина Голикова.

Результат выступления конькобежной сборной России на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити — 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Напомним, что Ольга Фаткулина является кандидатом на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.