Челябинка Ольга Фаткулина поборется за медаль Олимпиады на дистанции 500 метров

Соревнования начнутся в 19:00

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина сегодня, 13 февраля, выступит на дистанции в 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Она побежит в последней, 15-й паре, вместе с полячкой Анжеликой Войчик. Эксперты называют Ольгу Фаткулину одной из претенденток на медаль. Также в соревновании примут участие россиянки Дарья Качанова и Ангелина Голикова (действующая чемпионка мира), сообщает Олимпийский комитет России. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.

Для челябинской конькобежки предстоящие Игры станут третьими в карьере. Дебютировала на Олимпиадах наша спортсменка в 2010 году, а в 2014-м завоевала серебряную медаль на домашней Олимпиаде в Сочи. Могла бы она выступить и четыре года назад в Пхенчхане (Южная Корея), однако была дисквалифицирована за употребление допинга. Позже Международный олимпийский комитет все подозрения с российской спортсменки снял, однако заявить челябинку на ОИ-2018 уже не было времени.

В нынешнем сезоне Ольга Фаткулина успешно выступала на этапах Кубка мира, выиграла один из них в Калгари, установив рекорд России. В Китае спортсменка также выступит на дистанции в 1000 метров.