Челябинка Маргарита Близнякова поборется за медали на чемпионате мира по тхэквондо

На турнир в Китай отправились 16 российских спортсменов

Сегодня, 24 октября, в китайском городе Уси стартует чемпионат мира по тхэквондо. В максимальном составе выступит в турнире и российская команда, которая заявила на соревнования 16 спортсменов. Поборется за медали главного старта сезона и челябинка Маргарита Близнякова. Ей предстоит выступить в весовой категории до 57 кг, сообщает пресс-служба Союза тхэквондо России.

Этот мировой форум будет рекордным по количеству участников: в предварительной заявке значится 990 спортсменов. Ранее самым массовым был ЧМ-2017, на котором выступили 970 тхэквондистов. В соревнованиях примут участие представители 179 стран мира, нейтральные спортсмены и команда беженцев.

Сборная России выступит в соревнованиях в нейтральном статусе, при этом она представлена максимальным составом — 16 атлетов. Наши спортсмены будут бороться не только за награды, но и за рейтинговые баллы для выступления в серии Гран-при 2026 года.

По новым правилам World Taekwondo, введенным после Олимпиады в Париже, рейтинг атлетов обнуляется каждые два года. Это сделано для того, чтобы облегчить отбор на ближайшие Игры для молодых талантливых спортсменов, а также тех, кто много пропустил из-за травм.

Состав сборной России на ЧМ-2025 по тхэквондо:

Мужчины: Дмитрий Балахнеев (54 кг), Идар Багов (58 кг), Максим Осин (63 кг), Амир Выков (68 кг), Магомед Абдусаламов (74 кг), Артем Мытарев (80 кг), Рафаэль Камалов (87 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг).

Женщины: Милана Бекулова (46 кг), Галина Медведева (49 кг), Анастасия Субботина (53 кг), Маргарита Близнякова (57 кг), Лилия Хузина (62 кг), Виктория Железнова (67 кг), Анастасия Космычева (73 кг), Линара Муслимова (свыше 73 кг).

Отметим, что Маргарита Близнякова представляет челябинскую спортшколу «Буревестник». Она занимается под руководством тренера Дмитрия Тарасова. Спортсменка является четырехкратной чемпионкой России. Челябинка выступит в первый день соревнований, 24 октября.

На предыдущем чемпионате мира в Баку российские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой мира стала Лилия Хузина, которая в Китае постарается отстоять свой титул. На третью ступень пьедестала почета поднимались Кадырбеч Дауров, Кристина Адебайо, Полина Хан и Татьяна Минина.