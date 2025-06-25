Челябинка Ксения Хайрулина помогла сборной России выиграть чемпионат СНГ по конкуру

На соревнованиях в Москве она без ошибок прошла маршрут с препятствиями до 145 см

Уверенную победу одержала сборная России на чемпионате СНГ по конкуру. Помогла ей это сделать челябинская спортсменка Ксения Хайрулина. Она безошибочно прошла сложный маршрут с барьерами 145 сантиметров на жеребце Флиппербое. В командных соревнованиях приняли также участие наездники из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Федерация конного спорта России.

Международные соревнования прошли в конноспортивном комплексе Maxima Park в Московской области. Участники боролись за победу в командных соревнованиях по конкуру с высотой барьеров до 145 сантиметров. В составе сборной России успешно в них выступила челябинка Ксения Хайрулина. Вместе с ней золотые медали завоевали Михаил Шемшелев, Иван Малюгин и Сергей Петров. В общей сложности у россиян лишь 12 штрафных очков.

Стабильное выступление показали и представители Кыргызстана, они заняли итоговое второе место с 28 штрафными баллами. Замкнула тройку призеров команда Узбекистана (−30 баллов). Отметим, что подобные соревнования в Подмосковье проходили впервые. Планируется, что они станут традиционными.

Челябинка Ксения Хайрулина является одним из лидеров национальной сборной по конкуру. Она неоднократно становилась чемпионкой страны, победителем международных соревнований. В апреле этого года она приезжала в Челябинск и дала обстоятельное интервью нашему корреспонденту, в котором рассказала о том, как она пришла в конный спорт, и поделилась планами на будущее.

Автор: Ангелина Захарова