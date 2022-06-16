Челябинка Ирина Зуева завоевала золото профессионального турнира по дзюдо

Южноуральская спортсменка победила в весовой категории до 57 кг

На проходящем в Красноярске всероссийском турнире по дзюдо профессиональной серии Russian Judo Tour золото в весовой категории до 57 кг завоевала спортсменка из Челябинска Ирина Зуева. В решающем поединке за золото она одержала досрочную победу над Натальей Ёлкиной из Красноярского края, сообщает Федерация дзюдо России.

В престижных соревнованиях, посвященных памяти Владимира Гулидова, принимают участие 216 спортсменов из России, Беларуси, Монголии и Узбекистана. В третий соревновательный день золото для Челябинской области завоевала Ирина Зуева. Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова одержала победы во всех поединках в весовой категории до 57 кг.

Особенно сложным для южноуральской спортсменки получился полуфинальный поединок. В нем Ирина Зуева боролась с Витой Майданик из Самарской области. Схватка длилась почти 15 минут, до той поры пока соперница не получила третье судейское замечание («шидо»), что позволило Зуевой выйти в финал.

В другом полуфинале встретились Дилбара Салкарбек из Самары и представительница Красноярского края Наталья Ёлкина. Фаворитом считалась Салкарбек, которая хорошо борется на европейских кубковых турнирах. Однако победу в схватке одержала Ёлкина. Она провела классный зацеп — «чигари иппон». Сначала судьи оценили этот бросок на «ваза-ари», но, посмотрев повтор эпизода на мониторе, изменили свое решение и дали хозяйке татами «иппон».

В финале Ирина Зуева в упорной борьбе победила Наталью Ёлкину. Важно отметить, что Зуева очень внимательно изучает поединки своих будущих соперниц, оставаясь в зале после каждой своей схватки. Зуева пристально следила и за полуфиналом, в котором встречались Ёлкина и Дилбара Салкарбек. Такое «сканирование» помогло наблюдательной дзюдоистке стать победительницей турнира в Красноярске.

«Я очень счастлива выиграть турнир Гулидова, а сейчас мне очень хочется отдохнуть. Устала и морально, и физически. Накануне старта в Красноярске мы много работали на тренировочном сборе национальной команды. Мой тренер Андрей Евгеньевич Востриков приехал из Челябинска в Красноярск, чтобы за меня поболеть, поддержать. Я его не подвела. Только техника помогла мне победить более рослую соперницу в финале»,— рассказала после завершения соревнований Ирина Зуева.

В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 73 кг фаворитом считался еще один челябинец — Денис Ярцев. Однако лидер сборной России, неоднократный призер чемпионатов мира, получил небольшое повреждение и вынужден был сняться с соревнований. В его отсутствие победу здесь одержал Казбек Нагучев из Туапсе.