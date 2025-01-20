Челябинка Ирина Автина завоевала серебро «Кубка Наций» по боксу

Она стала призером международного турнира в Сербии

Спортсменка из Челябинска Ирина Автина стала призером XIV международного турнира по боксу среди женщин «Кубок Наций». В нем приняли участие 90 девушек из 8 стран. Челябинская спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 63 кг, уступив в финале сопернице из Словакии, сообщает региональная федерация бокса.

Турнир прошел в сербском городе Самбор. Туда прибыли 90 спортсменок из 7 стран. Помимо хозяек, за медали боролись представители Англии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Словакии, Казахстана и России. В составе национальной команды нашей страны на ринг вышла челябинка Ирина Автина. Она завоевала серебро турнира в весовой категории до 63 кг.

В полуфинале челябинская спортсменка взяла верх над соперницей из Боснии и Герцеговины. В решающем поединке Ирина Автина уступила боксерше из Словакии и заняла итоговое второе место.

Отметим, что Ирина Автина является воспитанницей челябинской СШОР «Алмаз». Она занимается под руководством старшего тренера женской сборной России по боксу Виталия Хоминца. Спортсменка уже на протяжении многих лет является одним из лидеров национальной команды, она десять раз становилась призером чемпионатов России.