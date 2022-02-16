Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялись четвертьфинальные забеги в шорт-треке на дистанции 1500 метров среди женщин. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова в своем забеге при обгоне соперницы упала и выбыла из гонки за медаль.
В четвертьфинальных забегах на дистанции 1500 метров среди женщин были представлены 36 спортсменок, успешно прошедших квалификационный этап. Среди них была челябинка Екатерина Ефременкова. Наша спортсменка попала в шестой забег, в котором оказалась еще одна российская спортсменка Софья Просвирнова.
Помимо Софьи Просвирновой, в полуфинал смогла пробиться Анна Вострикова. Екатерина Ефременкова шла в тройке лучших, но за 5 кругов до финиша упала при обгоне соперницы и выбыла из борьбы за медали на этой дистанции. В полуфинальных забегах Анна пришла седьмой, а Софья пятой.
Напомним, что в забеге на 500 метров Екатерина Ефременкова не смогла пройти квалификационный барьер, а на дистанции 1000 метров челябинка уступила соперницам в четвертьфинале. В женской эстафете на 3000 метров сборная России не вышла в финал, совершив ошибку при передаче эстафеты.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города