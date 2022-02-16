Челябинка Екатерина Ефременкова завершила свои выступления на Олимпийских играх — 2022 Южноуральская спортсменка упала в состязаниях по шорт‑треку на дистанции 1500 метров



В четвертьфинальных забегах на дистанции 1500 метров среди женщин были представлены 36 спортсменок, успешно прошедших квалификационный этап. Среди них была челябинка Екатерина Ефременкова. Наша спортсменка попала в шестой забег, в котором оказалась еще одна российская спортсменка Софья Просвирнова.



Помимо Софьи Просвирновой, в полуфинал смогла пробиться Анна Вострикова. Екатерина Ефременкова шла в тройке лучших, но за 5 кругов до финиша упала при обгоне соперницы и выбыла из борьбы за медали на этой дистанции. В полуфинальных забегах Анна пришла седьмой, а Софья пятой.



Напомним, что в забеге на 500 метров Екатерина Ефременкова не смогла пройти квалификационный барьер, а на дистанции 1000 метров челябинка

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялись четвертьфинальные забеги в шорт-треке на дистанции 1500 метров среди женщин. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова в своем забеге при обгоне соперницы упала и выбыла из гонки за медаль.В четвертьфинальных забегах на дистанции 1500 метров среди женщин были представлены 36 спортсменок, успешно прошедших квалификационный этап. Среди них была челябинка Екатерина Ефременкова. Наша спортсменка попала в шестой забег, в котором оказалась еще одна российская спортсменка Софья Просвирнова.Помимо Софьи Просвирновой, в полуфинал смогла пробиться Анна Вострикова. Екатерина Ефременкова шла в тройке лучших, но за 5 кругов до финиша упала при обгоне соперницы и выбыла из борьбы за медали на этой дистанции. В полуфинальных забегах Анна пришла седьмой, а Софья пятой.Напомним, что в забеге на 500 метров Екатерина Ефременкова не смогла пройти квалификационный барьер, а на дистанции 1000 метров челябинка уступила соперницам в четвертьфинале. В женской эстафете на 3000 метров сборная России не вышла в финал, совершив ошибку при передаче эстафеты.

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