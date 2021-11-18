Челябинка Екатерина Ефременкова выступит на третьем этапе Кубка мира по шорт‑треку

Южноуральская спортсменка продолжает борьбу за попадание на Олимпиаду‑2022

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку не стал вносить изменения в состав команды на два заключительных этапа Кубка мира. На них отправятся лидеры команды, успешно проявившие себя на отборочных стартах и первых двух кубковых состязаниях. Среди них и челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, сообщает Союз конькобежцев России.

В связи с проведением в феврале зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, календарь Кубка мира по шорт-треку был сокращен. В сезоне-2021/2022 он состоит из четырех этапов и все они являются отборочными к зимним Играм. Сегодня, 18 ноября, стартует третий этап, который завершится 21 ноября в венгерском городе Дебрецене. Заключительный, четвертый этап Кубка мира пройдет в Дордрехте (Нидерланды) 25—28 ноября.

Старший тренер российской команды Татьяна Бородулина посчитала нужным не вносить коррективы в уже сформированный состав. На предстоящих двух стартах в нашей команде выступят те же спортсмены. Так, в мужской сборной представлены Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. В женской команде бороться за путевки на Олимпиаду продолжат Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Евгения Захарова, Вера Рассказова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Олимпийский комитет России обнародовал расширенный список кандидатов на участие в ОИ-2022. В него вошли 19 южноуральских спортсменов.