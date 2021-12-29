Челябинка Екатерина Ефременкова выступит на Олимпийских играх в Пекине в состязаниях по шорт-треку

Союз конькобежцев России обнародовал заявку команды на зимние Игры-2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по шорт-треку выступит Екатерина Ефременкова. Она выполнила все условия отбора и включена тренерским штабом сборной страны в состав команды для участия в Играх-2022, сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.

Женская сборная России по шорт-треку получила максимальную олимпийскую квоту — пять мест. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о распределении этих квот по итогам этапов Кубка мира в Пекине (Китай), Нагое (Япония), Дебрецене (Венгрия) и Дордрехте (Нидерланды). Таким образом, наша женская сборная получила три места на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также возможность заявить команду в эстафете.

В свою очередь, Союз конькобежцев России, основываясь на результатах спортсменов на этапах Кубка мира и всероссийских соревнованиях, определился с именами тех, кто представит страну на зимней Олимпиаде-2022. В состав команды вошли 9 спортсменов, а также 4 запасных.

Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова. Запасные: Евгения Захарова и Дарья Краснокутская.

Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлев, Павел Ситников, Денис Айрапетян. Запасные: Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Екатерина Ефременкова уже имеет опыт участия в главных зимних стартах четырехлетия. Так, на ОИ-2018 в Пхенчхане она показала 10-й результат на дистанции 1000 метров и заняла 5-е место в женской эстафете.