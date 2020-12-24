Челябинка Екатерина Ефременкова стала второй на чемпионате России по шорт-треку

Соревнования проходили в Коломне

Челябинка Екатерина Ефременкова стала призером чемпионата России по шорт-треку. На соревнованиях уроженка Южного Урала завоевала серебряную медаль. В многоборье Екатерина Ефременкова уступила только Софье Просвирновой. Третье место досталось Евгении Захаровой.



Соревнования проходили в Коломне с 20 по 23 декабря. У мужчин первое место завоевал Семен Елистратов, вторым к финишу пришел Денис Айрапетян, а замкнул тройку призеров Константин Ивлиев. Всего в соревнованиях приняли участие 72 спортсмена. Как отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, отсутствие международных соревнований стало основной трудностью для сборной России.

«В шорт-треке большое значение имеет тактика. А когда спортсмены соревнуются лишь на национальном уровне, все тактики уже изучены, не так много возможностей попрактиковаться и выйти на какие-то иные скорости. Для нас этот спортивный сезон, безусловно, сложный с точки зрения организационных моментов. Мы благодарны Конькобежному центру „Коломна“, он стал вторым домом для сборной команды России по шорт-треку. С сентября 2020 года спортсмены находятся в Коломне, успешно тренируются и чувствуют здесь себя комфортно. Чемпионат России в Коломне — статусное мероприятие, это один из основных стартов для всех российских спортсменов»,— добавила Варвара Барышева.

Помимо серебряной награды в многоборье Екатерина Ефременкова победила на дистанции 3 000 метров, была второй на тысячеметровке, а также третьей в забеге на 500 метров. Отметим, соревнования были отборочными на чемпионаты Европы и мира будущего года. Эти старты пройдут в конце января в польском Гданьске и в начале марта в Дордрехте, Нидерланды.