Челябинка Екатерина Ефременкова остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы по шорт-треку

Конькобежка заняла четвертое место на дистанции в 1 000 метров

Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по шорт-треку. Россиянка выступала на дистанции в 1 000 метров на соревнованиях, которые проходили в польском Гданьске.



Своей ближайшей сопернице — Анне Зидель из Германии — Екатерина Ефременкова проиграла 0,016 секунды. Обладательница бронзовой награды показала время 1 минуту 29,357 секунды. Второе место на дистанции выиграла Сальма Поутсма из Нидерландов, которой принадлежит результат 1.28,873. Победительницей забега на 1 000 метров стала другая голландка — Сюзанне Схюлтинг, которая пробежала дистанцию за 1.28,573.

Отметим, что в общем зачете турнира челябинка также стала четвертой.

«У женщин в общем зачете выиграла Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 102 очка, серебро завоевала немка Анна Зайдель (55), Просвирнова набрала 53 очка и стала бронзовым призером. Четвертое место в общем зачете заняла Екатерина Ефременкова (29), Евгения Захарова (5) стала девятой»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Чемпионом Европы в составе сборной России стал Семен Елистратов. Спортсмен выиграл золото в многоборье. В борьбе за титул он завоевал 71 очко и опередил Пьетро Зигеля и Ицхака де Лата, которые завоевали второе и третье места соответственно.