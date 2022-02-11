Челябинка Екатерина Ефременкова не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады в состязаниях по шорт‑треку

Южноуральская спортсменка выбыла из четвертьфинала на дистанции 1000 метров

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине состоялись четвертьфинальные забеги в шорт-треке на дистанции 1000 метров среди женщин. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова не сумела пробиться в число двух лучших в своем забеге и выбыла из борьбы за медали.

В четвертьфинальных забегах на дистанции 1000 метров среди женщин были представлены 20 спортсменок, успешно прошедших квалификационный этап. Среди них оказалась и челябинка Екатерина Ефременкова. Наша спортсменка попала во второй квинтет, в котором оказались ее подруга по команде Анна Вострикова, полячка Наталья Малишевска, американка Мэйм Бини и Ли Юбинь из Южной Кореи.

К сожалению, пробиться в следующий раунд соревнований россиянкам не удалось. Победу в забеге одержала спортсменка из Южной Кореи, второе место у американки. Екатерина Ефременкова боролась до конца, однако совсем немного уступила соперницам и выбыла из борьбы за медали на этой дистанции.

Тем не менее у нашей спортсменки еще есть шанс стать призером соревнований: 16 февраля состоятся забеги на дистанции 1500 метров. Напомним, в забеге на 500 метров Екатерина Ефременкова не смогла пройти квалификационный барьер, а в женской эстафете на 3000 метров сборная России не вышла в финал, совершив ошибку при передаче эстафеты.