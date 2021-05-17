Челябинка Анна Князева завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио

Спортсменка выиграла серебряную медаль на европейской квалификации в гребле на байдарках и каноэ

Челябинка Анна Князева сможет защитить честь России на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка, соревнующаяся в гребле на байдарках и каноэ, выиграла серебряную медаль на европейской квалификации в Венгрии.

Воспитанница спортивной школы № 11 выступала в паре с Ксенией Курач из Санкт-Петербурга. Второе место обеспечило девушкам олимпийскую лицензию.

«13 мая в Венгрии на европейской квалификации на Олимпийские игры Князева Анна завоевала второе место в гребле на байдарках. Наша воспитанница. И получила лицензию на Олимпийские игры»,— сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, Олимпийские игры, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Добавим, ранее Анна Князева становилась чемпионкой России и дважды — вице-чемпионкой на кубке страны.