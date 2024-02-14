Челябинка Анастасия Григорьева стала бронзовым призером Всероссийской зимней спартакиады Южноуральская спортсменка показала третий результат в беге на 3000 метров



Серебряным призером стала Екатерина Кошелева из Екатеринбурга. А золото завоевала Александра Саютина из Москвы — дочь наших прославленных южноуральских конькобежцев Вадима Саютина и Светланы Бажановой. Родители и наградили дочь, вручив ей золотую медаль.



Открыли программу соревнований спринтеры на дистанции 500 метров. Золотые медали завоевали Павел Кулижников (Краснодарский край) и Дарья Качанова (Нижегородская область).

Сегодня, 14 февраля, в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» стартовали состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. Бронзовым призером турнира стала челябинка Анастасия Григорьева. Она заняла третье место в беге на 3000 метров, передает корреспондент ИА «Первое областное».Серебряным призером стала Екатерина Кошелева из Екатеринбурга. А золото завоевала Александра Саютина из Москвы — дочь наших прославленных южноуральских конькобежцев Вадима Саютина и Светланы Бажановой. Родители и наградили дочь, вручив ей золотую медаль.Открыли программу соревнований спринтеры на дистанции 500 метров. Золотые медали завоевали Павел Кулижников (Краснодарский край) и Дарья Качанова (Нижегородская область). Конькобежка Ольга Фаткулина завоевала «деревянную» медаль на Всероссийской спартакиаде. Челябинская спортсменка заняла 4‑е место на дистанции 500 метров.

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