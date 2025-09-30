Челябинка Анастасия Деркач рухнула на финише, но установила рекорд марафона в Казахстане

42 километра она преодолела за 2:41.24, а в конце дистанции упала от усталости

Драматичный финиш и новый рекорд марафона — челябинка Анастасия Деркач стала главной героиней соревнований, прошедших в городе Алматы (Казахстан). Она выиграла состязания ценой больших усилий. Последние метры дистанции она преодолела на фоне усталости. У финишной ленточки рухнула на землю, но ползком пересекла створ без посторонней помощи. Рассказываем, как сложился для нее забег и какое у девушки самочувствие.

Легкоатлетический забег Almaty Maraphon пользуется большой популярностью у российских бегунов. Трасса марафона очень живописная, с видом на горы и интересную архитектуру города. Она же и весьма непростая — со множеством спусков и подъемов. Это был тяжелый марафон: 429 метров общего набора высоты, сам город находится на высотах 600—900 метров, плюс жара — сегодня 26—27°С и палящее солнце.

Отправилась в Казахстан и челябинка Анастасия Деркач. Она усердно готовилась к забегу в Челябинске, бегала в городском бору, а еще в качестве тренировки пробежала две дистанции на «Кроссе нации — 2025».

Спортсменка ставила перед собой серьезные задачи: не просто пробежать марафон, но и выиграть его, а еще постараться установить новый рекорд трассы. С этими задачами она блестяще справилась, хотя и пришлось выложиться в забеге на максимум возможностей. Последние метры дистанции она преодолевала с большим трудом.

За пару метров до финиша Анастасия Деркач упала, но отказалась от помощи волонтера и буквально ползком пересекла финишный створ. Она выиграла забег с новым рекордом алматинского марафона, ее время — 2 часа 41 минута и 24 секунды.

Алматинский марафон. Дистанция 42,2 км, женщины. Результаты:

1. Анастасия Деркач (Россия) — 2:41:24.

2. Елена Толстых (Россия) — 2:44:11.

3. Екатерина Тунгускова (Узбекистан) — 2:44:11.

«Со мной все хорошо, не волнуйтесь! И моему здоровью ничто не угрожает. Что случилось на финише? Я просто устала! Мой мозг увидел финишную ленту и решил, что дальше бежать не надо, послал неправильные сигналы ногам. Я рада своему результату и тому, что удалось установить рекорд. Спасибо всем за поддержку, теперь моему организму нужно отдохнуть!» — сообщила Анастасия Деркач в своем телеграм-канале.

Напомним, что спортсменка выступает в команде в челябинской команде Ezhov Team под руководством тренера Владимира Ежова. Анастасия Деркач неоднократно становилась призером различных марафонов, в том числе в Челябинской области.