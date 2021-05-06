Челябинка Анастасия Букина стала чемпионкой России по кикбоксингу

Это первое «золото» южноуральских спортсменов на чемпионате страны, проходящем в Челябинске.

На проходящем в Челябинске чемпионате и первенстве России по кикбоксингу золотую медаль завоевала одна из представительниц хозяев соревнований Анастасия Букина. Свое первое на турнире «золото» она добыла в разделе «лайт-контакт» среди девушек в возрасте 13-15 лет в весовой категории до 65 килограммов.



Соперницей Анастасии Букиной по решающему поединку была Милана Грицева из Пермского края, сообщают в прес-службе министерства спорта Челябинской области.



Букина не собирается ограничивать свои выступления разделом «лайт-контакт» и также планирует принять участие в поединках по разделу «пойнтфайтинг».



На фото: Анастасия Букина вместе со своим тренером Дмитрием Мартыновым

