На проходящем в Челябинске чемпионате и первенстве России по кикбоксингу золотую медаль завоевала одна из представительниц хозяев соревнований Анастасия Букина. Свое первое на турнире «золото» она добыла в разделе «лайт-контакт» среди девушек в возрасте 13-15 лет в весовой категории до 65 килограммов.
Соперницей Анастасии Букиной по решающему поединку была Милана Грицева из Пермского края, сообщают в прес-службе министерства спорта Челябинской области.
Букина не собирается ограничивать свои выступления разделом «лайт-контакт» и также планирует принять участие в поединках по разделу «пойнтфайтинг».
На фото: Анастасия Букина вместе со своим тренером Дмитрием Мартыновым
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