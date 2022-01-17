Челябинка Александра Глазкова одержала победу на Кубке России по фристайлу

Южноуральская спортсменка выиграла соревнования в дисциплине «слоуп-стайл»

Сильнейшая южноуральская фристайлистка в дисциплине «слоуп-стайл» Александра Глазкова убедительно выиграла второй этап Кубка России, прошедший на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Кандидат на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 показала наибольшую сумму баллов, сообщает Федерация фристайла России.

Соревнования по фристайлу прошли на южноуральском горнолыжном курорте «Солнечная долина» в минувшие выходные, 15 и 16 января. В них выступили сильнейшие спортсмены страны в дисциплине «слоуп-стайл».

В соревнованиях среди мужчин не было равных Максиму Сенкевичу из Санкт-Петербурга. Второе место занял его партнер по команде Егор Вознюк, бронза — у Егора Резанцева из Московской области.

В аналогичных состязаниях среди женщин уверенную победу одержала спортсменка из Миасса Александра Глазкова. За свое выступление она получила 84,40 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Иванова из Санкт-Петербурга (75,40), бронза — у Алины Брезгиной из Красноярского края (70,00). Отметим также 5-е место еще одной южноуральской спортсменки Екатерины Ефремовой.

Напомним, что Александра Глазкова является претендентом на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Окончательный состав сборной России по фристайлу будет объявлен 19—20 января после того, как будет произведен подсчет очков и распределение олимпийских квот по итогам выступлений на этапах Кубка мира текущего сезона.