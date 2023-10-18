Накануне в Сочи прошел чемпионат России по блицу и по рапиду среди мужчин и женщин. Челябинскую область на турнирах представлял воспитанник спортшколы № 9, международный мастер Ярослав Ремизов. Он показал достойные результаты и вошел в десятку лучших шахматистов страны, сообщает пресс-служба спортшколы № 9 по шахматам и шашкам.
В мужском чемпионате России по блицу приняли участие 195 шахматистов, в их числе 33 обладателя высшего шахматного звания и столько же международных мастеров. Челябинский шахматист Ярослав Ремизов хорошо стартовал на турнире, без поражений закончил шесть первых партий. Он сыграл вничью с гроссмейстером Александром Грищуком. На дистанции в 13 туров молодой челябинский мастер набрал девять очков и замкнул десятку сильнейших игроков России.
В соревнованиях по быстрым шахматам челябинец также уверенно провел начало турнира, находясь в верхней части таблицы до восьмого тура. Однако результаты противостояний с опытными гроссмейстерами не оставили шансов на призы. В итоге у Ярослава в активе 7 очков из 11 возможных и 23-я строчка турнирной таблицы. Ярослав Ремизов тренируется под руководством Татьяны Шумякиной.
Добавим, что ранее в Челябинске завершился этап Кубка России по шахматам, посвященный памяти гроссмейстера Александра Панченко. За победу в турнире боролись 67 шахматистов из 21 региона, а также спортсмены из Казахстана и Кыргызстана. Победителем соревнований стал челябинский шахматист Ярослав Ремизов.
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