Челябинец Владимир Иванов с поражения начал олимпийский турнир по бадминтону

В первом матче российская команда уступила соперникам из Дании

На летних Олимпийских играх в Токио неудачно стартовала мужская команда в парном разряде по бадминтону. Дуэт Владимир Иванов / Иван Созонов уступили в двух сетах сильным соперникам из Дании — Киму Аструпу и Андерсу Расмуссену.

В Токио российский дуэт прибыл в качестве одних из претендентов на медали. Действующие чемпионы Европы в парном разряде попали в непростую группу, где помимо них представлены команды из Японии (4-е место в мировом рейтинге), Дании (12-е место) и Нигерии (50-е место).

В стартовом поединке Владимир Иванов / Иван Созонов встретились с датчанами, с которыми до этого неоднократно встречались на международных турнирах. Дважды успех был на стороне россиян, шесть раз сильнее были соперники. К сожалению, и в этот раз опытный датский дуэт оказался сильней в двух сетах — 21:13 и 21:18.

Теперь нашей команде в завтрашнем поединке с японцами Эндо / Ватанабэ обязательно нужно побеждать для того, чтобы выйти в плей-офф олимпийского турнира по бадминтону. Только две лучшие команды из группы продолжат борьбу за медали. Игра состоится 25 июля в 8:40 по челябинскому времени.

Ранее ИА «Первый областной» рассказывал о том, какие шансы у челябинского бадминтониста в борьбе за олимпийские медали. Напомним, что сегодня в академической гребле выступила магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина, сумевшая выйти в полуфинал состязаний двоек парных. Сегодня, в 15:50 по челябинскому времени проведут первый матч группового этапа женского ватерпольного турнира против китаянок сборная России, в составе которой выступают три спортсменки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.