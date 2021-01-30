Челябинец Владимир Иванов не вошел в плей-офф финала мирового кубка по бадминтону

Соревнования завершились накануне в Таиланде

Накануне в Бангкоке завершился групповой этап финала мирового тура по бадминтону HSBC BWF World Tour Finals 2020, на котором в паре с москвичом Иваном Созоновым выступил челябинец, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов. Российская пара сражалась за место в плей-офф с сильнейшими игроками планеты, но уступила соперникам из Кореи и выбыла из соревнований.

«Результат более чем хороший, исторический. Будем дальше готовиться к чемпионату Европы, который будет проходить буквально через 3-4 дня. И уж, конечно, вести полную подготовку к Олимпийским играм»,— сообщил Владимир Иванов.

По словам тренера сборной России Виктора Малютина, матч со спортсменами из Кореи был тяжелым, но очень зрелищным.

«Накал страстей был очень высок, на мой взгляд, это и помешало нашим в концовке. А корейцы сыграли хладнокровно, менее остро, но без невынужденных ошибок, отрабатывая каждый розыгрыш»,— цитирует тренера пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.

Теперь Владимир Иванов намерен настраиваться по победу в серии игр, которые пройдут в Европе.

Напомним, заслуженный мастер спорта Владимир Иванов, воспитанник заслуженного тренера России Валерия Лебедева, является чемпионом Европы, многократным чемпионом России и участником двух Олимпиад — в Лондоне и Рио-де-Жанейро.