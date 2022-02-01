Челябинец Василий Мизинов с личным рекордом выиграл командный чемпионат России по легкой атлетике

Южноуральский спортсмен на 45 секунд улучшил свое достижение в ходьбе на 20 км

На олимпийском автодроме в Сочи стартовал командный чемпионат России по спортивной ходьбе. В первый день соревнований великолепный результат среди мужчин на дистанции 20 км показал участник Олимпийских игр Василий Мизинов. Челябинец завоевал золото с личным рекордом, улучшив его на 45 секунд, сообщил спортсмен корреспонденту ИА «Первое областное».

Командный чемпионат России — это первый крупный старт сильнейших ходоков страны. Лучшие свои силы на соревнования в Сочи делегировала Челябинская область. В ее составе и лидер сборной России участник Олимпийских игр — 2020 в Токио Василий Мизинов. Наш спортсмен подтвердил статус фаворита, красиво и уверенно выиграв состязания на дистанции 20 км среди мужчин.

«Самая лучшая тренировка — это соревнования! На такой тренировке можно проверить свою физическую форму, психологическое состояние, умение перебороть себя для достижения цели. Командный чемпионат России — отличная контрольная тренировка перед предстоящим Кубком мира. Получилось улучшить личный результат аж на 45 секунд», — написал Василий Мизинов в своем инстаграме.

Финишировавший вторым Сергей Широбоков из Мордовии отстал от челябинца на 49 секунд. Его земляк Антон Курбатов, показавший третий результат, — более чем на 3 минуты! Отметим также четвертое место еще одного челябинца Евгения Добрынкина.

Завоевали южноуральцы медали и в других возрастных категориях. Так, среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км серебро у Елены Сборец, бронза у Екатерины Петровой. В аналогичных состязаниях среди юниоров третьим к финишу пришел Дмитрий Грамачков. В турнире среди юниорок до 23 лет Наталья Колтышева на «двадцатке» заняла второе место. Наконец, в этой же возрастной группе в состязаниях юниоров получился южноуральский пьедестал почета: первое место у Кирилла Грудкина, второе — у Артема Селина, третье — у Алексея Ишмаметьева.

По итогам первого дня соревнований сборная Челябинской области удерживает второе место в командном зачете. Впереди представители Мордовии, замыкает тройку призеров Кемеровская область.

Напомним, что Василий Мизинов стал одним из 22 российских легкоатлетов, кому Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) выдала нейтральный статус спортсмена, который может выступать на международных соревнованиях. Челябинский спортсмен планирует выступить на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет 4—5 марта в Маскате (Оман).