Челябинец Валерий Баландин вошел в восьмерку сильнейших саблистов России

Воспитанник Дворца пионеров показал достойные результаты на всероссийских соревнованиях

«Валерий Баландин, несмотря на микротравмы, тренируется практически на ежедневной основе. В этих соревнованиях участвовали два спортсмена нашего объединения. Они и являются сабельными лидерами сборной Челябинской области. К сожалению, Людмила Чернышенко на ранней стадии соревнований получила травму, поэтому Валерий один отстаивал челябинское фехтование и бился за каждый удар, но одного удара не хватило для попадания в четверку призеров»,

— прокомментировал тренер Григорий Мизев.