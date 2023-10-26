В Москве прошли всероссийские личные соревнования по фехтованию на саблях, посвященные памяти двукратного олимпийского чемпиона С. А. Шарикова. Челябинскую область на турнире представлял воспитанник спортивного объединения «Фехтование» Валерий Баландин. Он показал достойные результаты и вошел в восьмерку лучших саблистов страны, сообщает пресс-служба Дворца пионеров и школьников имени Крупской.

Соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона С. А. Шарикова считаются одними из самых престижных соревнований кадетского цикла. В этом году в них приняли участие более 150 спортсменов со всей страны. Южноуральский саблист Валерий Баландин тренируется под руководством Леонида Песина и Григория Мизева.

«Валерий Баландин, несмотря на микротравмы, тренируется практически на ежедневной основе. В этих соревнованиях участвовали два спортсмена нашего объединения. Они и являются сабельными лидерами сборной Челябинской области. К сожалению, Людмила Чернышенко на ранней стадии соревнований получила травму, поэтому Валерий один отстаивал челябинское фехтование и бился за каждый удар, но одного удара не хватило для попадания в четверку призеров», — прокомментировал тренер Григорий Мизев.
Добавим, что ранее в Челябинске прошли всероссийские соревнования и первенство России по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». В турнирах приняли участие около 350 спортсменов из 17 регионов. Они соревновались в плавании, фехтовании, конном спорте, беге и стрельбе.