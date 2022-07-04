Челябинец Тимур Моргунов завоевал Кубок России в прыжках с шестом

Южноуральский легкоатлет взял высоту на отметке 5,60 метра

В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике, который входит в серию турниров «Королева спорта». Убедительную победу в прыжках с шестом одержал челябинец Тимур Моргунов. Серебряный призер чемпионата Европы показал результат 5,60 м, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Уроженец Копейска в очередной раз подтвердил, что в секторе для прыжков с шестом он в России является сильнейшим. На прошедших в Брянске соревнованиях постарались составить ему конкуренцию Михаил Штырков из Иркутска и москвич Дмитрий Качанов, но безуспешно. Оба сумели преодолеть высоту в 5,45 м, но на большее их не хватило.

Тимур Моргунов с результатом 5,60 м завоевал золото Кубка России. И теперь может сосредоточить свои силы на подготовке к главным стартам в году. В начале августа в Чебоксарах состоится чемпионат страны — последний этап отбора на Спартакиаду Минспорта РФ. Напомним, что соревнования по легкой атлетике в рамках этой Спартакиады пройдут в конце августа в Челябинске.