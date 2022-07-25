Челябинец Тимур Моргунов выиграл этап соревнований «Королева российского спорта»

В прыжках с шестом южноуралец показал результат 5,65 метра

В Москве завершился представительный всероссийский турнир по легкой атлетике «Путь к Олимпу», входящий в серию соревнований «Королева российского спорта». Челябинский спортсмен Тимур Моргунов одержал уверенную победу в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 5,65 м, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

В соревнованиях выступили практически все звезды российской легкой атлетики, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и чемпионка мира Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). В мужском турнире в прыжках с шестом подтвердил свой высокий уровень челябинец Тимур Моргунов. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года завоевал золото с результатом 5,65 метра. Второе место занял Виктор Пинтусов (5,40 м), третье — Дмитрий Качанов (5,30 м).

Отметим, что в эти дни в США проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. До этого россияне из-за допингового скандала с 2015 года имели право выступать в нейтральном статусе.