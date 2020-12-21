Челябинец стал победителем Кубка Губернатора Ленинградской области по дзюдо

Ахмед Богатырев занял первое место в категории до 66 килограммов

Дзюдоист из Челябинска Ахмед Богатырев стал победителем Кубка Губернатора Ленинградской области по дзюдо. Южноуральский спортсмен оказался сильнейшим в весовой категории до 66 килограммов. Еще одна медаль соревнований — бронзовая — у Билолиддина Абдалимова. Об этом «Первому областному» сообщили в центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера.



«Золото завоевал Ахмед Богатырев (66 кг), ученик заслуженного тренера России Андрея Вострикова. „Бронзу“ получил Билолиддин Абдалимов (60 кг). Пятые места заняли Рустам Тимураленов (60 кг) и Асхаб Хаджимурадов (81 кг). На седьмой строке итогового протокола оказались Тимурлан Узденов (66 кг) и Кирилл Рошка (100 кг). Состязания завершали спортивный сезон 2020 года»,— рассказали «Первому областному» в центре олимпийской подготовки имени Миллера.

Добавим, что Ахмед Богатырев и Кирилл Рошка представляют СШОР «Юность-Метар», Билолиддин Абдалимов, Тимурлан Узденов и Асхаб Хаджимурадов — СШОР имени Григория Веричева, а Рустам Тимураленов — ЦОП по дзюдо. Все эти спортсмены тренируются в региональном центре олимпийской подготовки по дзюдо. Отметим, на Кубке Губернатора Ленинградской области участвовало 90 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Дагестана, Татарстана, Рязанской, Челябинской областей и других регионов России.