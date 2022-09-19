Челябинец Семен Селиверстов выступит на чемпионате мира по гиревому спорту

Южноуральский спортсмен стал призером Кубка России

В Алуште завершился Кубок России по гиревому спорту, по итогам которого был определен состав национальной команды для участия в чемпионате мира. Бронзовым призером соревнований стал челябинец Семен Селиверстов, который теперь будет готовиться к важному международному старту, сообщает региональная Федерация гиревого спорта.

В Кубке России по гиревому спорту были представлены более 300 атлетов из 30 регионов страны. Они определили звания сильнейших в 10 личных мужских и 4 женских дисциплинах, а также командной эстафете и жонглировании гирь.

Успешно представил на соревнованиях Челябинскую область Семен Селиверстов. Он стал бронзовым призером в дисциплине «длинный цикл», совершив 76 подъемов. Таким образом, воспитаннику Дмитрия Нестеренко из СШОР «Олимп» удалось выполнить условия отбора для участия в чемпионате мира. Он пройдет в Нью-Дели (Индия) с 27 октября по 1 ноября.