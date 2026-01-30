Челябинец Олег Баландин стал призером всероссийского турнира по фехтованию

И завоевал путевку на финальный этап Спартакиады учащихся России

Челябинский саблист успешно выступил на престижном всероссийском кадетском турнире по фехтованию в Казани. Олег Баландин стал бронзовым призером и завоевал путевку в финал XIII летней Спартакиады учащихся России. Состязания в столице Татарстана собрали 108 участников, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Всероссийский турнир по фехтованию в Казани стал важнейшим этапом отбора на финальные старты XIII летней Спартакиады учащихся России. Челябинскому спортсмену удалось подняться на пьедестал почета в столице Татарстана и таким образом завоевать право представить регион на главном старте сезона. Воспитанник челябинской СШОР «Металлург-Спорт» в конкурентной борьбе завоевал бронзовую медаль.

Занимается Андрей Баландин под руководством тренера Григория Мизева. Ранее он неоднократно становился победителем и призером всероссийских соревнований.

Отметим, что накануне завоевали путевки на финал Спартакиады учащихся России и другие челябинские спортсмены. Так, 6-е место в командных соревнованиях заняли Евгения Турунова, Евдокия Шапошникова и Ника Шайдуллина.