Челябинец Кирилл Писклов завоевал титул чемпиона баскетбольной Суперлиги

Южноуральский игрок выиграл трофей в составе «Уралмаша» из Екатеринбурга

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» впервые со времен СССР стал чемпионом Суперлиги-1 сезона-2021/2022. В решающем матче екатеринбуржцы обыграли в гостях московскую «Руну» — 90:83 и выиграли серию 3-0. Золотые медали Суперлиги в составе «Уралмаша» завоевал челябинец Кирилл Писклов, сообщает пресс-служба БК «Уралмаш».



Самым эффективным игроком в финальном матче стал Джастин Рошард Роберсон, заработавший для команды 30 очков, 6 передач, 2 перехвата и 1 подбор. Всего в текущем сезоне «Уралмаш» выиграл 23 матча. При этом в плей-офф команда не допустила ни одного поражения, победив во всех девяти встречах.



Призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 челябинец Кирилл Писклов впервые завоевал золотую медаль Суперлиги-1. В прошлом сезоне игрок в составе «Уралмаша» занял второе место в чемпионате.



Напомним, что «Уралмаш» впервые со времен Советского Союза выиграл этот турнир. В турнире сопоставимого уровня команда в последний раз побеждала в 1973 году, когда выиграла чемпионат РСФСР. Клуб является одним из претендентов на участие в Единой лиге ВТБ следующего сезона.

